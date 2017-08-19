محافظ دمياط: طرح كراسة شروط مدينة الأثاث منتصف سبتمبر

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن موعد طرح كراسات الشروط الخاصة بورش مدينة الأثاث المقامة بمنطقة شطا، لافتًا إلى أنه من المقرر طرحها من قبل مجلس الإدارة في 17 من الشهر المقبل.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المدينة مفتوحة أمام صناع الأثاث والحرفيين والمهن المتعلقة بالصناعات التكميلية، مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق حملة إعلانية كبرى للترويج للمدينة قبل طرح كراسة الشروط.

ودعا طه صغار الصناع إلى الاستفادة من المدينة وما تقدمه من خدمات للجميع، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالديوان العام تتلقى أي شكاوى أو استفسارات على مدار اليوم.

وأبدى طه استياءه في وقت سابق من ما اعتبره حملة ممنهجة لمهاجمة مشروع مدينة الأثاث، داعياً الصناع إلى المشاركة في الحدث بعد التعرف على التفاصيل الخاصة به.