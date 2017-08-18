عضو باللجنة الأوليمبية: موقف الأهلي من الجمعية الخاصة سليم

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أكد جاسر رياض،عضو اللجنة الأوليمبية والمشارك في وضع قانون الرياضة،أن موقف الأهلي من إقامة جمعيته العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي على يومين وفي مقرين مختلفين، قانوني ولا يخالف اللوائح.

وقال جاسر على هامش الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر،رئيس النادي، مع الأعضاء اليوم الجمعة، بمقر الجزيرة،إن موقف الأهلي سليم تماما وأن النادي من حقه وضع لائحته الخاصة.

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وأضاف جاسر أنه لابد من حضور أعضاء الجمعية العمومية يومي 25 و26 أغسطس الجاري، للتصويت على اللائحة.

كما أوضح جاسر أن اللجنة الأوليمبية لا يمكنها إبطال الجمعية الخاصة للأهلي، دون سند قانوني واضح.