بالأرقام.. «طاهر» يتفوّق على «المايسترو وحمدي» في الولاية الأولى للأهلي

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في نهاية الموسم الثالث لفترة محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في قيادة القلعة الحمراء بداية من عام 2014 وحتى الآن، وتعرضه لهجوم شديد من بعض المُنتمين إلى المارد الأحمر، واتهامه أن فريق الكرة لا يحقق البطولات، وأن فترة رؤساء الأهلي السابقين أفضل...

يستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي بطولات فريق الكرة في أول 3 مواسم لكل من الراحل صالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر.

- صالح سليم

حقق صالح سليم في ولايته الأولى عام 1980، 6 بطولات محلية، حيث توّج الأهلي بـ3 بطولات دوري ممتاز موسم 1980/ 81، 1981/ 82، 1982/ 83.

وتوّج المارد الأحمر بـ3 بطولات كأس مصر، موسم 1980/ 81، 1981/ 82، 1982/ 83.

- حسن حمدي

تولى حسن حمدي القلعة الحمراء بداية من عام 2002، وتمكّن في أول ثلاثة مواسم في فترته الانتخابية من تحقيق 5 بطولات.

- كأس مصر 2002

- كأس سوبر إفريقي 2002

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- كأس سوبر مصري 2003

- الدوري العام 2005

- دوري أبطال إفريقيا 2005

- محمود طاهر

تولى محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي عام 2014، وتمكن فريق الكرة من التتويج بـ7 بطولات محلية وإفريقية ليتفوق على نظرائه الأخرين في أول 3 مواسم من فترتهم الأولى ولا يزال أمامه بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصري التي سيشارك بها بصفته بطل الدوري.

- الدوري المصري 3 مرات، موسم 2013/ 2014، 2015/ 16، 2016/ 17.

- الكونفيدرالية الإفريقية 2014

- بطولتين سوبر مصري عامي 2014 و2015

- كأس مصر 2017