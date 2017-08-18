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غادة جميل: «عارفة إن الحجاب فرض.. بس أنا جاهدت وماقدرتش» (فيديو)

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غادة جميل: «عارفة إن الحجاب فرض.. بس أنا جاهدت وماقدرتش» (فيديو) غادة جميل: «عارفة إن الحجاب فرض.. بس أنا جاهدت وماقدرتش» (فيديو)

التحرير

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قالت الشيف غادة جميل، مقدمة برامج الطبخ بقناة «cbc سفرة»، والتي تعرضت لانتقادات مؤخرًا بعد خلعها الحجاب؛ إنها «جاهدت» في أن تستمر مرتديةً إياه، إلا أنها لم تستطع الاستمرار وقررت خلعه.

وأضافت جميل، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم»، عبر شاشة «CBC»، اليوم الجمعة، «فضلت أجاهد وأقول الحجاب حلو، وهفضل محجبة، وبعدين حسيت إني مش قادرة».

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وتابعت: «الحجاب طبعًا فرض، وخطوة لازم على كل بنت أنها تعملها، لكن ربنا أكيد هيشوفني بطرق مختلفة، وبعدين هو عارف إني جاهدت ومقدرتش أكمل».

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التحرير

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