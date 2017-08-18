الشرطة الإسبانية: مقتل سائق حافلة هجوم برشلونة بطلق ناري صباحا
الشرطة الإسبانية: مقتل سائق حافلة هجوم برشلونة بطلق ناري صباحا
11:16 م الجمعة 18 أغسطس 2017
الشرطة الاسبانية
برشلونة - (د ب أ)
نقلت صحيفة ( ال بايس) عن مصادر بالشرطة الاسبانية قولها إن المدبر المزعوم لهجوم الدهس الارهابي في برشلونة، لقي حتفه بطلق ناري في وقت مبكر اليوم الجمعة مع إرهابيين اخرين فى كامبريلس.
ولم تذكر التقارير اسم المشتبه به أو تفاصيل اخرى.
وذكرت وسائل الاعلام الاسبانية نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق أن موسى أوكابير البالغ من العمر 17 أو 18 عاما هو المشتبه فيه الرئيسي.
ولقى 13 شخصا حتفهم وأصيب اكثر من 100 اخرين عندما قام سائق شاحنة مستأجرة بدهس حشود من الأشخاص فى لاس رامبلاس، وهى طريق شهير فى وسط برشلونة، مساء أمس الخميس.
ولم يتم بعد تحديد هوية خمسة من القتلى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الشرطة الفنلندية تحتجز مشتبها به بعد مقتل شخصين طعنا
-
مصابان ألمانيان في حادث الدهس ببرشلونة يصارعان الموت
-
مصادر إسبانية: اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي
-
منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية
إعلان
إعلان