«غالي» يُشاهد تعادل النصر مع الاتفاق

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كتب: عاصم سلامة

حقق نادي الاتفاق تعادلاً قاتلاً مع مضيفه النصر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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وانتهى اللقاء بالتعادل "2-2" ليحصد النصر النقطة الرابعة، تقدم النصر عن طريق يحيى الشهري في الدقيقة 15،وعزز السهلاوي التقدم في الدقيقة 51،قبل أن يقلص فيليب الفارق لصالح الاتفاق قبل أن يتعادل هزاع إبراهيم هزاع في الدقيقة الأخيرة.

يُذكر أن حسام غالي شاهد اللقاء من على دكة البدلاء بعد انضمامه للنصر قادماَ من الأهلي في صفقة انتقال حُر.