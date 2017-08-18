أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«غالي» يُشاهد تعادل النصر مع الاتفاق

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

كتب: عاصم سلامة

حقق نادي الاتفاق تعادلاً قاتلاً مع مضيفه النصر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

شاهد أيضا
«غالي» يظهر على دكة بدلاء النصر أمام الاتفاق«غالي» يظهر على دكة بدلاء النصر أمام الاتفاق مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غاليمفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي حسام غالي يصل الرياض للانضمام إلى النصر (صور)حسام غالي يصل الرياض للانضمام إلى النصر (صور)

وانتهى اللقاء بالتعادل "2-2" ليحصد النصر النقطة الرابعة، تقدم النصر عن طريق يحيى الشهري في الدقيقة 15،وعزز السهلاوي التقدم في الدقيقة 51،قبل أن يقلص فيليب الفارق لصالح الاتفاق قبل أن يتعادل هزاع إبراهيم هزاع في الدقيقة الأخيرة.

يُذكر أن حسام غالي شاهد اللقاء من على دكة البدلاء بعد انضمامه للنصر قادماَ من الأهلي في صفقة انتقال حُر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد

وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك

«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

«الجبلاية» يحدد مصير رابطة الأندية.. الاثنين المقبل

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي

أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من أودينيزي