أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لجمال عبد الحميد (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لجمال عبد الحميد (صور)

10:17 م الجمعة 18 أغسطس 2017

  • عرض 2 صورة

    18cfd404d1.jpg

  • عرض 2 صورة

    2017_8_18_22_34_31_347.jpg

إعادة الألبوم

ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

الألبوم التالى

ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية للكابتن جمال عبد الحميد لاعب السابق ومنتخب ، والكابتن أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق، إذ أكدت المصادر أن الكابتن جمال عبد الحميد خضع لجراحة بسيطة تلقى خلالها 9 غرز لجرح بالرأس، فيما تلقى الكابتن أحمد فكري 5 غرز.

وأصيب اللاعبان السابقان، مساء اليوم الجمعة، خلال حضورهما احتفالية افتتاح أكاديمية رياضية بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، وذلك بعد سقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة المخصصة للحفل.

وأوضحت مصادر أنه أثناء الاحتفالية تفاجئ الجميع بسقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة، ما أدى إلى إصابة الكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، والذي نُقل إلى المستشفى الجامعي، وحالته مستقرة، ولاعب الإسماعيلي السابق أحمد فكري الذي نُقل إلى مستشفى هيئة قناة السويس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • براءة 43 من مشجعي "الأهلي" و"الزمالك" في الإسكندرية

    أخبار

  • 3 قرارات من نيابة الإسكندرية ضد 279 من مشجعي "الأهلي" و"الزمالك"

    أخبار

  • تحت شعار "سنظل أوفياء".. عروسان يرتديان تيشيرت الزمالك بالشرقية

    أخبار

  • جماهير الزمالك تحطم مقاعد مدرجات برج العرب (صور)

    أخبار

إعلان

706a7806d8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة"

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري