مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لجمال عبد الحميد (صور)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية للكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، والكابتن أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق، إذ أكدت المصادر أن الكابتن جمال عبد الحميد خضع لجراحة بسيطة تلقى خلالها 9 غرز لجرح بالرأس، فيما تلقى الكابتن أحمد فكري 5 غرز.

وأصيب اللاعبان السابقان، مساء اليوم الجمعة، خلال حضورهما احتفالية افتتاح أكاديمية رياضية بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، وذلك بعد سقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة المخصصة للحفل.

وأوضحت مصادر أنه أثناء الاحتفالية تفاجئ الجميع بسقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة، ما أدى إلى إصابة الكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، والذي نُقل إلى المستشفى الجامعي، وحالته مستقرة، ولاعب الإسماعيلي السابق أحمد فكري الذي نُقل إلى مستشفى هيئة قناة السويس.