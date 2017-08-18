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رئيس "خدمات الطيران": فرق مجهزة لمساعدة الحجاج المسنين والحالات الخاصة- صور

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مصراوي Masrawy

رئيس "خدمات الطيران": فرق مجهزة لمساعدة الحجاج المسنين والحالات الخاصة- صور

10:53 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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الصحة: لجنة عليا لمتابعة مصابي حادث القطامية.. و11 حالة يتلقون العلاج بالمستشفيات

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الصحة: لجنة عليا لمتابعة مصابي حادث القطامية.. و11 حالة يتلقون العلاج

القاهرة- (مصراوي):تفقد اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، صالة سفر حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة، التي تم تخصيصها لرحلات حج الخطوط للاطمئنان على تقديم جميع أوجه الرعاية وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن التي تقدمها الشركة المصرية.وقال اللواء محمد كامل، في تصريحاته صحفية الجمعة، أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ بين موظفيها وتخصيص عدد كبير من كاونترات وزن الحقائب لضمان أداء خدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم دون معاناة، لافتا إلى التوجيه بعدم بقاء الراكب أمام كاونتر الوزن أكثر من 5 دقائق حيث تستخدم الخطوط السعودية طائرات ضخمة تسع أكثر من 300 راكب فى الرحلة الواحدة.وأوضح رئيس الشركة المصرية أنه حرص على التواجد مع قيادات الشركة داخل صالة السفر للوقوف على الإستعدادات الخاصة لسفر رحلات حج الخطوط السعودية ووجه رئيس الشركة بتشكيل فريق عمل من موظفي الشركة لمساعدة الحالات الخاصة والمسنين وإنهاء إجراءات سفرهم دون انتظار.وكشف اللواء محمد كامل عن التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية على تقديم خدمات الحجاج على طائراتها بعد نجاح الشركة المصرية في إنهاء أزمة تكدس المعتمرين منذ عدة شهور للتعاقد، حيث تنظم 49 رحلة طيران إضافية ومنتظمة لنقل حوالي 25 ألف حاج حتى 28 أغسطس الحالي.

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