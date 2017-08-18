أخبار عاجلة

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا -
لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر -
وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل -
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد -
"الشهبندر ودعاء للسيسي".. 6 رسائل وجهها رفعت السعيد في مقاله الأخير -
وزير القوى العاملة : اقتراح نظام للأجور مع أصحاب الأعمال هدفه تحقيق استقرار العامل -
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد -
قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجزائر تعرب عن ارتياحها لتعيين كولر مبعوثا أمميًا للصحراء الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجزائر تعرب عن ارتياحها لتعيين كولر مبعوثا أمميًا للصحراء الغربية

10:55 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الجزائر تعرب عن ارتياحها لتعيين كولر مبعوثا أمميًا للصحراء الغربية

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد الع

الجزائر - (أ ش أ):
أعربت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي شريفي عن ارتياحها لتعيين هورست كولر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية مجددة التأكيد على دعمها للجهود الأممية من أجل تسوية سياسية عادلة و دائمة تؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة - أن بلاده تغتنم هذه الفرصة لتجدد التأكيد على دعمها للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة تؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة".

وأعرب المسئول الجزائري عن أمل بلاده في أن يسهم تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي في استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع ألا و هما: المغرب وجبهة البوليساريو.

 

هذا المحتوى من

d8b7701e93.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجزائر أكبر دولة مستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • الأمم المتحدة تعين الرئيس الألماني الأسبق مبعوثا خاصًا للصحراء الغربية

    أخبار

  • الرئيس الجزائري "ينهي مهام" رئيس

    أخبار

  • والجزائر: "اتفاق الصخيرات" الحل الوحيد للأزمة الليبية

    أخبار

إعلان

6d5a7f4de1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - مواجهة مصرية فى الدوري الإنجليزي بين محمد النني ورمضان صبحي

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

الأخبار - رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية : مصر لم تتخل يوماً عن دعمها لمطالب الشعب السوري

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"

وزير القوى العاملة: الإقبال على العمالة المصرية في دول الخليج "يتزايد"