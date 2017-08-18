الجزائر تعرب عن ارتياحها لتعيين كولر مبعوثا أمميًا للصحراء الغربية

الجزائر - (أ ش أ):

أعربت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي شريفي عن ارتياحها لتعيين هورست كولر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية مجددة التأكيد على دعمها للجهود الأممية من أجل تسوية سياسية عادلة و دائمة تؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة - أن بلاده تغتنم هذه الفرصة لتجدد التأكيد على دعمها للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة تؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة".

وأعرب المسئول الجزائري عن أمل بلاده في أن يسهم تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي في استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع ألا و هما: المغرب وجبهة البوليساريو.