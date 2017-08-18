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مصابان ألمانيان في حادث الدهس ببرشلونة يصارعان الموت

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مصراوي Masrawy

مصابان ألمانيان في حادث الدهس ببرشلونة يصارعان الموت

10:44 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مصابان ألمانيان في حادث الدهس ببرشلونة يصارعان الموت

برشلونة - (د ب أ)
ذكرت مصادر طبية إسبانية أن هناك اثنين مصابين ألمانيين في حادث الدهس الإرهابي الذي شهدته مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس ، يصارعان الموت.

صرح بذلك أحد أطباء مستشفى في برشلونة لوزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل مساء اليوم الجمعة خلال زيارته للمستشفى.

كانت الخارجية الألمانية تحدثت حتى الآن عن امرأة ألمانية واحدة تصارع الموت بعد إصابتها بجروح بليغة في الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وذكر الطبيب أن الشخصين الألمانيين المشار إلى خطورة وضعهما الصحي هما امرأة في متوسط العمر أصيبت بجروح غائرة في الرأس وأن حالتها في غاية الحرج، كما أن هناك شابة تصارع الموت بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضح الطبيب أن هناك شخصين ألمانيين آخرين أصيبا بكسور ويعتبران أيضا من أصحاب الإصابات البالغة.

بلغ إجمالي عدد الجرحى الألمان إثر الحادث الإرهابي أكثر من ثلاثة عشر شخصا ، تمكن بعضهم خلال الساعات الماضية من مغادرة المستشفى.

يعالج في المستشفى التي زارها جابريل خمسة أشخاص من الجرحى الألمان، حيث تمكن الوزير من التحدث مع امرأة أصيبت بإصابة خفيفة .

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