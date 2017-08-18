مصدر طبي يكشف الحالة الصحية جمال عبد الحميد وأحمد فكري (صور)
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لجمال عبد الحميد (صور)
10:17 م الجمعة 18 أغسطس 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
كشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية للكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، والكابتن أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق، إذ أكدت المصادر أن الكابتن جمال عبد الحميد خضع لجراحة بسيطة تلقى خلالها 9 غرز لجرح بالرأس، فيما تلقى الكابتن أحمد فكري 5 غرز.
وأصيب اللاعبان السابقان، مساء اليوم الجمعة، خلال حضورهما احتفالية افتتاح أكاديمية رياضية بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، وذلك بعد سقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة المخصصة للحفل.
وأوضحت مصادر أنه أثناء الاحتفالية تفاجئ الجميع بسقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة، ما أدى إلى إصابة الكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، والذي نُقل إلى المستشفى الجامعي، وحالته مستقرة، ولاعب الإسماعيلي السابق أحمد فكري الذي نُقل إلى مستشفى هيئة قناة السويس.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
براءة 43 من مشجعي "الأهلي" و"الزمالك" في الإسكندرية
-
3 قرارات من نيابة الإسكندرية ضد 279 من مشجعي "الأهلي" و"الزمالك"
-
تحت شعار "سنظل أوفياء".. عروسان يرتديان تيشيرت الزمالك بالشرقية
-
جماهير الزمالك تحطم مقاعد مدرجات ستاد برج العرب (صور)
إعلان
إعلان