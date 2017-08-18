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إصابة جمال عبد الحميد وأحمد فكري «الصغير» ونقلهم للمستشفى (صور)

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إصابة جمال عبد الحميد وأحمد فكري «الصغير» ونقلهم للمستشفى (صور) إصابة جمال عبد الحميد وأحمد فكري «الصغير» ونقلهم للمستشفى (صور)

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني ومحمد مصباح

تعرض مساء اليوم الجمعة كلا من الكابتن جمال عبد الحميد لاعب ومنتخب السابق والكابتن أحمد فكري الصغير لاعب الاسماعيلي السابق لحادثة خلال احتفالية افتتاح اكاديمية رياضية بأحد الفنادق المُطلة على بحيرة التمساح بعد سقوط أحد الأعمدة التي تحمل الإنارة على المنصة المخصصة للحفل ونقلوا على أثرها إلى مستشفى جامعة القناة التخصصي.

وأكد الإعلامى علاء وحيد، أنه أثناء الاحتفالية تفاجئ الجميع بسقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة مما أدى إلى إصابة الكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، وتم نقله الي المستشفى الجامعى وحالته مستقرة وذلك بعد حصوله على 9 غرز في الرأس بينما حصل لاعب الاسماعيلي أحمد فكري على 5 غرز وتم نقله إلى مستشفى هيئة قناة السويس .

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