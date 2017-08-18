مرتضى و«شيكابالا».. تاريخ طويل من الأزمات والمواجهات

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كتب: عاصم سلامة

شهدت علاقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق عدة أزمات ومراحل خلال الأعوام الماضية حتى من قبل تولي منصور رئاسة القلعة البيضاء.

ونستعرض لكم في التقرير التالي الأزمات التي وقعت بين الثنائي:

في الفترة اللي كان يتولي فيها ممدوح عباس مقاليد نادي الزمالك ومع طعن مرتضى منصور في أحقية عباس برئاسة النادي وتأكيده بأن هناك ‘هدار للأموال العامة وأن «شيكا» هو فتي رئيس النادي المُدلل ويتقاضى راتب خُرافي وقتها يبلغ 8 ملايين جنيه وهو ما ردده منصور أكثر من مرة على القنوات المُختلفة.

شيكابالا أبى أن يصمت هو الآخر واثناء استبداله في مباراة الزمالك وسموحة في ذلك الموسم طلب من مرتضى منصور أن يصمت ولا يذكر اسمه كثيرًا وهو ما رآه كل الحاضرين بوضوح وأكده مرتضى نفسه.

وبعد اللقاء أكد مرتضى منصور أن اللاعب أشار له بإشارات بذيئة.

وبعد تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الثانية بدءا من 2014 لم يكن «شيكابالا» متواجدًا في صفوف الفريق بسبب احترافه في البرتغال مع فريق سبورنتج لشبونه بعد تهديده بالاعتزال في حالة عدم الموافقة على احترافه.

وبعد موسم 2014/2015 الذ حقق فيه الزمالك الثنائية (بطولتي الدوري وكأس مصر) قرر رئيس النادي عودة شيكابالا بعد أن كانت وصلت علاقته بمسئولي الناي البرتغالي إلى طريق مسدود وحضوره إلى مصر ورفض العودة إلى البرتغال بسبب استبعاده الدائم من المباريات،واتفق منصور مع اللاعب على خصم قيمة عودته من سبورتنج البالغة 600 ألف دولار من راتبه وأُعير للاسماعيلي لمدة 6 أشهر قبل أن يعود لبيته في انتقالات يناير 2016.

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ونشبت الأزمة الأولى بين اللاعب ورئيس النادي بعد مشاركة شيكابالا مع الوايت نايتس في وداع لاعب الفريق المحترف لبازل السويسري، عمر جابر، وإشعاله للمشاريخ وظهوره«بالكوفية» الخاصة بالرابطة، مما جعل مرتضى منصور يعلن وقف شيكابالا وسحب شارة القيادة منه وعرضه للبيع، مؤكدا أنه لن يكمل عقده مع القلعة البيضاء. ولكن اعتذارشيكا لمرتضى منصور في جلسة ودية قدم من خلالها اللاعب الاعتذار عما بدر منه، ليقبل الأخير اعتذاراه ويحيل أزمته للجهاز الفني بقيادة محمد حلمي.

وجاءت الأزمة الثانية بعدما أعلن المدير الفني للزمالك، محمد حلمي، قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي فى كأس السوبر، وجاءت المفاجاة باستبعاد شيكابالا من القائمة بعد غيابه عند التدريبات قبل المباراة بحجة المرض، لينقطع اللاعب عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، ويخرج مرتضي منصور رئيس النادي ويهاجم اللاعب، وقال إن شيكابالا اعتاد إثارة الأزمات وإضاعة جميع الفرص التي تتاح له من قبل النادي وأكد أن من يهاجم محمد حلمى لاستبعاده شيكابالا "حمار ولا يفهم شيئا"، وطلب من الشئون القانونية بالنادى أن تنذر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، على يد محضر من أجل إعادة الأموال التي تقاضاها وانتهت الأزمة بعد تدخل أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق.





وأثناء البطولة العربية أكد منصور أن شيكابالا خارج قائمة الراحلين عن النادي ومُستمر مع الفريق في الموسم المُقبل بعد تألقه،مؤكدا أن المدير الفني "ايناسيو" هو من طلب رحيل اللاعب وهو ما عارضه "منصور" بشده على حد قوله.

قبل أن يتم تداول أخبار في الفترة القليلة الماضية عن ادراجه في صفقة تبادلية مع النادي المصري تقتضي بحصول الزمالك على أحمد موسى "كابوريا" وهو ما رأه شيكابالا لا يليق بقائد الفريق الأبيض حتى وإن كان من الراحلين عن الفريق بعد تأكيد رئيس النادي أن اللاعب هو من طلب الرحيل لصفوف "المصري أو دجلة" وفقا لرغبته.

وغرد «شيكالا» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أيام قليلة «عايزني.. أديني حقي. مش عايزني سيبني أمشي» قبل أن يرد "منصور" على تلك التغريدة من خلال تصريحات تلفزيونية مؤكدا أن اللاعب مدين للنادي بـ"9 مليون ونصف المليون جنيه"وأن قرار رحيله عن النادي نهائي.