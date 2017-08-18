وزير المالية: لدينا 400 مليار جنيه «عجز».. وسعر العملة «عادل»

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الجمعة، إن إيرادات الدولة للعام الحالي بلغت 800 مليار جنيه، في حين أن المصروفات بلغت 1.2 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 400 مليار جنيه.

أضاف الجارحي، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن سعر العملة الحالي عادل لأنه يعكس الأوضاع الاقتصادية القائمة، لافتًا إلى أنه سيحدث تحسن تدريجي مع تحسن الاقتصاد.

تابع أن «سعر الجنيه في مقابل الدولار مستقر، ويتجه إلى النزول، ما يعكس تحسن في أوضاع الاقتصاد، ويعكس أنه لا تقلبات في الأوضاع، ويؤكد أن الاقتصاد يتعافى تدريجيًا».

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واصل: «نعم الأسعار ارتفعت، لكن السلع باتت متوافرة بالأسواق، حيث كانت هناك لخطبة شديدة في الأسواق وعدم ثقة، واجهنا أزمات عديدة من وراء ذلك».