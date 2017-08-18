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بالقرآن والإنجيل.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج (صور)

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أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدور مؤسسات المجتمع من بيت العائلة ولجان المصالحات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى فى القضاء على الخصومات الثأرية.

وأضاف، فى الكلمة التى ألقاها، اللواء عمرو عزمى، سكرتير عام المحافظة، خلال جلسة الصلح بين عائلتي "ميخائيل المسيحية ، وخلف الله المسلمة"، "إننا كشعب واحد ونسيخ واحد لابد أن نعمل معًا لتحقيق التنمية الشاملة".

حضر مراسم الصلح كلا من عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي، وأعضاء بيت العائلة بسوهاج، وأعضاء لجنة المصالحات، ولفيف من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي وعواقل وعمد مشايخ مركز ساقلتة والقري المجاورة، وتم التنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين مراسم الصلح، كما شارك في جلسة الصلح المئات من أهالي البلدة وطرفي الخصومة الثأرية .

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وأشاد اللواء عزمي بالعائلتين ولجنة المصالحات وبيت العائلة بالمحافظة ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى اتمام الصلح، ودعا إلي طرح الخلافات جانبا والتفرغ لبناء المستقبل، مؤكدًا علي أهمية المصالحات في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة .

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وأسدل الستار على الخصومة التى بدأت نهاية فبراير 2011، حيث تسبب خلاف بين العائلتين في وقوع قتيل من عائلة ميخائيل، وتم الحكم علي الآخر بـالسجن 7 سنوات، والإفراج عنه عقب تنفيذ العقوبة، وتم الصلح بنظام تقديم الدية حيث قدمت عائلة خلف الله الدية لعائلة ميخائيل، وأداء قسم الصلح على الإنجيل والقرآن.

ترجع الخصومة إلى واقعة المحضر رقم 424 جنح مركز شرطة ساقلتة لسنة 2011، والمقيد برقم 2025 جنايات المركز لسنة 2011، بشأن مقتل المدعو سامي جمال عزمي سامي، حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويقيم بناحية العواميه دائرة المركز، ينتمي لعائلة ميخائيل، واتهم في مقتله المدعو عزام أبو النصر محمد خلف الله ويقيم بذات الناحية ينتمون لعائلة خلف الله، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وتم الإفراج عنه عقب تنفيذ العقوبة.

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التحرير

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