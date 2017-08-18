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ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ننشر هوية غريق سيارة المجرى الملاحي في بورسعيد

10:20 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)

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جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر مطلع في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، هوية السائق الذي سقط بسيارته في المجرى الملاحي لقناة السويس بمنطقة مرفق معديات الرسوة.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، أن السائق يُدعى "عبد الرحمن علاء الدين علي أبو الدهب"، 25 عامًا، نُقل جثمانه إلى مشرحة الحميات، تحت تصرف النيابة العامة.

ونجح ونش تابع لهيئة قناة السويس، مساء اليوم الجمعة، في انتشال سيارة بسائقها سقطا بالمجرى الملاحي للقناة في منطقة مرفق معديات الرسوة بمحافظة بورسعيد.

وتوقفت حركة عبور المعديات بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس في منطقة الرسوة، وفشل أحد الأوناش البرية الذي وصل إلى المنطقة في انتشال السيارة، كما فشل اثنين من غطاسي الهيئة في انتشال جثة السائق من داخل سيارته، حتى تم الدفع بونش تابع لهيئة قناة السويس نجح في انتشال السيارة.

​ويتواجد بالمنطقة العميد إبرهيم عزب، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الأمن، وسيارات الإسعاف بالمنطقة لمتابعة عملية الانتشال، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة.

​وأكد مصدر أمني مطلع أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه.

ورجح المصدر أن يكون الحادث محاولة انتحار، خاصة بعدما اكتشف غطاسي هيئة قناة السويس أن السائق كان يضع حزام الأمان، وأغلق زجاج السيارة بالكامل، وهو ما يعيق عملية انتشال جثمانه إلى الآن.

وفي السياق، أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس على أن حركة ملاحة السفن بالقناة لم تتأثر بسقوط السيارة، وأن حركة المعديات بين الضفتين في منطقة الرسوة هي فقط التي تأثرت بالحادث إلى وقت انتشال السيارة.​

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مصراوي Masrawy

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