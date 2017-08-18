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إصابة لاعبين سابقين بالزمالك والإسماعيلي في حفل بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

إصابة لاعبين سابقين بالزمالك والإسماعيلي في حفل بالإسماعيلية

10:17 م الجمعة 18 أغسطس 2017

إصابة لاعبين سابقين بالزمالك والإسماعيلي في حفل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أصيب الكابتن جمال عبد الحميد لاعب ومنتخب السابق، والكابتن أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي السابق، مساء اليوم الجمعة، خلال حضورهما احتفالية افتتاح أكاديمية رياضية بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، وذلك بعد سقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة المخصصة للحفل.

وأوضحت مصادر أنه أثناء الاحتفالية تفاجئ الجميع بسقوط أحد أعمدة الإنارة على المنصة، ما أدى إلى إصابة الكابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، والذي نُقل إلى المستشفى الجامعي، وحالته مستقرة، وذلك بعد حصوله على 9 غرز في الرأس، بينما تطلبت حالة لاعب الإسماعيلي السابق أحمد فكري لـ 5 غرز، ونقل إلى مستشفى هيئة قناة السويس.

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