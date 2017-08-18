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مقتل ثلاثة وإصابة 29 في هجمات بقنابل يدوية في بوروندي

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مصراوي Masrawy

مقتل ثلاثة وإصابة 29 في هجمات بقنابل يدوية في بوروندي

09:42 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مقتل ثلاثة وإصابة 29 في هجمات بقنابل يدوية في بوروندي

بوجمبورا - (د ب أ)
قالت مصادر طبية وشرطية اليوم الجمعة إن هجمات بقنابل يدوية على حانتين في العاصمة بورندي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 29 آخرين معظمهم حالته خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيير نكوريكي إن مهاجمين مجهولين ألقوا قنابل على حانتين في حي بوينزي في بوجمبورا مساء أمس الخميس.

وقالت ممرضة في مركز كيجوبي الطبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شخصا توفي على الفور بينما توفي اثنان متأثرين بجراحهما بعد ذلك بساعات.

ووفقا لنكوريكي، تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم لإجراء المزيد من التحقيقات اليوم الجمعة.

وتقع هجمات بالقنابل اليدوية والأسلحة بشكل متكرر منذ فوز الرئيس بيير نكورونزيزا بفترة ثالثة في انتخابات يوليو عام 2015 على الرغم من نص الدستور على فترتين رئاسيتين فقط.

وتسبب قرار نكورونزيزا للسعي لفترة ثالثة في أزمة سياسية أدت إلى مقتل مئات الأشخاص على أيدي الشرطة والجناح الشبابي للحزب الحاكم وجماعات معارضة مسلحة.

وقبل عشرة أيام، وقع انفجار بقنبلة يدوية في حانة في بوجمبورا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة أخرين، بينما وقع هجومان مشابهان في يوليو خلفا ثمانية قتلى وأكثر من ستين مصابا.

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