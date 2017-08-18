عبد المحسن سلامة: زيادة بدل الصحفيين الأسبوع المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبد المحسن سلامة، أن إقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين الأسبوع المقبل، ولا تقل قيمتها عن 300 جنيه.

وأضاف نقيب الصحفيين - خلال لقائه على قناة "إم بي سي مصر" - أن وزارة الإسكان خصصت قطعة أرض بمساحة 1300 متر لمستشفى نقابة الصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر، وخصصت أيضا 280 وحدة سكنية في مدينة مدينتي بالقاهرة الجديدة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها الصحفيين.