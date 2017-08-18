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حضور مكثف في ندوة «طاهر» بمقر «الجزيرة»

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مقر النادي الأهلي بالجزيرة شهد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي؛ مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي، مع الأعضاء، لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25و 26 أغسطس الجاري.

وشهدت الندوة حضور المهندس محمود طاهر رئيس النادي، وكامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد ومحمد جمال هليل، عضوي المجلس، واللواء شمس، المدير التنفيذي.

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