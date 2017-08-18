حضور مكثف في ندوة «طاهر» بمقر «الجزيرة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

مقر النادي الأهلي بالجزيرة شهد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي؛ مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي، مع الأعضاء، لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25و 26 أغسطس الجاري.

وشهدت الندوة حضور المهندس محمود طاهر رئيس النادي، وكامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد ومحمد جمال هليل، عضوي المجلس، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي.