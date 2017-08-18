طاهر: لائحة الأهلي خالية من أي عيوب قانونية

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة عقد أكثر من جلسة منذ فترة مع خبراء قانون من أجل وضع لائحة خاصة بالنادي تكون خالية من العيوب القانونية.

وأكد طاهر أن لائحة الأهلي الجديدة تليق بالنادي وبتاريخه وعراقته، لافتًا إلى أن الأهلي هو من يحرك الأمور الرياضية في مصر نحو الاتجاه الصحيح.

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وأوضح رئيس الأهلي أن لائحة النادي الجديدة يمكن تغييرها بأربعة آلاف عضو إذا أرادو، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على أن من يفوز في الإنتخابات هو الذي يجمع أكثر الأصوات وليس الأغلبية المطلقة 50%+1.

وأشار طاهر إلى أن الجمعية العمومية للنادي تقترب من الربع مليون، لذلك فإن المجلس الحالي قام بأخذ هذا الأمر في الاعتبار خلال وضع اللائحة، وقام بتسهيل الأمور في إنعقاد الجمعيات في المستقبل ومراعاة ظروف النادي.