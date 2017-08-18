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طاهر: قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين صحيح.. والقانون به عوار

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طاهر: قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين صحيح.. والقانون به عوار طاهر: قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين صحيح.. والقانون به عوار

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس الأهلي، على أن النادي لا يبحث إلا عن حقوقه فقط وتسهيل الأمور على أعضائه، من خلال إقامة التصويت على لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي على يومين.

وقال طاهر إن كل ما يثار في الفترة الماضية عن أن الأهلي ضد الدولة، غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة مشيرًا إلى أن الأهلي وافق على قانون الرياضة رغم احتوائه على بعض البنود التي بها عوار، وذلك تقديرا للمرحلة الإنتقالية التي تمر بها الدولة والجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة في الفترة الحالية.

وأضاف رئيس الأهلي أن قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين هما 25 أغسطس بفرع مدينة نصر و26 أغسطس بفرع الجزيرة جاء من منطلق التسهيل على أعضاء الجمعية العمومية خصوصًا وأن هذا الأمر لا يخالف القانون على الإطلاق.

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وأوضح طاهر أن بند إتمام انعقاد الجمعية العمومية لإقرار اللائحة بحضور 12500 عضون هو بند تعجيزي، خصوصا وأن الفترة الحالية تعد فترة إجازات والغالبية الآن خارج القاهرة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن تنظيم الجمعية العمومية على يومين يضع جهدًا إضافيًا على الإدارة التنفيذية للنادي، لكن المجلس سيبحث عن التسهيل وراحة الأعضاء لإكمال النصاب القانوني.

وشدد طاهر خلال الندوة التي عقدها مع أعضاء النادي اليوم الجمعة بمقر الجزيرة، للحديث عن لائحة النظام الأساسي للنادي على أن اللائحة الاسترشادية من الصعب أن تكون هى لائحة الأهلي، كون النادي لديه تحفظات كثيرة على هذه اللائحة، كما أن النادي يريد إقرار لائحته الخاصة التي تناسب ظروفه وحجمه.

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التحرير

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