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جلسة لحسم انتقال «كابوريا» للزمالك

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جلسة لحسم انتقال «كابوريا» للزمالك جلسة لحسم انتقال «كابوريا» للزمالك

التحرير

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اتفق مسؤولي مع نظرائهم في النادي المصري على عقد جلسة غدًا بخصوص حسم صفقة انتقال أحمد «كابوريا» صانع ألعاب الفريق البورسعيدي إلي القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلم «التحرير» من مصدر خاص بالنادي المصري أن جلسة الغد ستحسم انتقال كابوريا إلى ميت عقبة مشيرًا إلى أن الصفقة سسيتخللها قيمة مالية بالإضافة إلي أحد اللاعبين من الفريق الأبيض.

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وأوضع المصدر أن كل الأنباء المتدوالة في المواقع بشأن تفاصيل الصفقة غير صحيحة وأن الجلسة ستتضمن بنود اتفاق جديدة وستحسم كل التفاصيل.

وكان مهاب العربي وكيل أحمد كابوريا لاعب نادي المصري البورسعيدي أكد أنه اقترب بقوة من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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التحرير

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