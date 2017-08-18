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طاهر: لسنا في معركة أو نزاع مع أحد.. ولن نقبل أن يفرض على الأهلي أي لائحة

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طاهر: لسنا في معركة أو نزاع مع أحد.. ولن نقبل أن يفرض على الأهلي أي لائحة طاهر: لسنا في معركة أو نزاع مع أحد.. ولن نقبل أن يفرض على الأهلي أي لائحة

التحرير

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن النادي ليس في معركة مع أحد أو نزاع شخصي مع أي فرد، مشددًا على أن الأهلي يبحث عن حقه فقط بوضع لائحته الخاصة.

وأكد طاهر خلال الندوة التي عقدها مع أعضاء النادي اليوم الجمعة بمقر الجزيرة، للحديث عن لائحة النظام الأساسي للنادي، أن الأهلي يطالب بحقوقه بوضع لائحته الخاصة به، مشيرًا إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يملك لائحة خاصة به منذ عام 1907 الذي شهد تأسيسيه.

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وأضاف رئيس الأهلي أن النادي لن يقبل بأن تفرض عليه أي لائحة، خصوصًا وأن الجمعية العمومية للنادي يجب وأن تختار اللائحة التي ترتضيها كونها التي تملك السطلة داخل النادي.

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التحرير

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