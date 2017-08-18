بسبب غريق الرسوة.. توقف حركة المعديات بين ضفتي القناة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توقفت حركة عبور المعديات بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس في منطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، عقب سقوط سيارة بسائقها في المجرى الملاحي.

ووصل ونش إنقاذ إلى المنطقة لانتشال السيارة، بعد فشل محاولات اثنين من غطاسي هيئة قناة السويس في انتشال جثة السائق من داخل سيارته، فيما تواجد بموقع الحادث عدد من قيادات مديرية الأمن، إلى جانب العميد إبرهيم عزب، مدير ادارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأكد مصدر أمني مطلع أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه.

ورجح المصدر أن يكون الحادث محاولة انتحار، خاصة بعدما اكتشف غطاسي هيئة قناة السويس أن السائق كان يضع حزام الأمان، وأغلق زجاج السيارة بالكامل، وهو ما يعيق عملية انتشال جثمانه إلى الآن.