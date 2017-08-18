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محاولة انتحار توقف حركة المعديات في قناة السويس

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محاولة انتحار توقف حركة المعديات في قناة السويس محاولة انتحار توقف حركة المعديات في قناة السويس

التحرير

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توقفت حركة عبور المعديات بين ضفتي المجري الملاحي لقناة السويس بمنطقة الرسوة ببورسعيد، مساء اليوم الجمعة، نتيجة سقوط سيارة وبداخلها سائقها بالمجري الملاحي.

وكان أحد الأوناش قد وصل إلي المنطقة لانتشال السيارة وبداخلها سائقها، بعد فشل محاولات اثنين من غطاسي هيئة قناة السويس في انتشال جثة السائق من داخل سيارته.

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وتواجد بالمنطقة العميد ابرهيم عزب، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية الأمن، وسيارات الإسعاف بالمنطقة لمتابعة عملية الانتشال، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة.

​وأكد مصدر أمني مطلع، أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وبداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه، مرجحًا أن يكون الحادث محاولة انتحار خاصة بعدما اكتشف غطاسي هيئة قناة السويس أن السائق كان يضع حزام الأمن وأغلق زجاج السيارة بالكامل، وهو ما تسبب في عدم مقدرتهم علي اخراجه من السيارة حتي الآن.

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التحرير

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