«المصريين الأحرار» يعد قانون لرفع سن الزواج إلى 21 عامًا

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أعلن حزب المصريين الأحرار، رفضه مقترح أحد النواب خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا لعدم دستوريته، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون رفع سن الزواج إلى 21 عامًا؛ لتصبح الفتاة مدركة عاطفيًا وعقليًا واجتماعيًا.

وأوضح الحزب، في بيان، أن التوصيات النهائية لمؤتمر مناقشة مقترح أخفض سن زواج الفتيات، وأضرار الزواج المبكر، أكدت ضرورة وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك فى تزويج الفتيات دون سن الـ21، وإعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بكل المراكز والقرى.

وأشار إلى أن القانون المقدم من أحد النواب، يخالف المادة 10 والمادة 80 من الدستور، وقانون الأهلية التجارية وهى سن 18 عامًا والأهلية المدنية وهى 21 عامًا للفتاة.

وكان النائب أحمد سميح، أعلن عن تقديمه مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 السن المعتمد حاليا.