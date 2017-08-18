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رشدي: قطر تجبر نساء من آسيا على العمل كـ«خادمات جنس»

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رشدي: قطر تجبر نساء من آسيا على العمل كـ«خادمات جنس» رشدي: قطر تجبر نساء من آسيا على العمل كـ«خادمات جنس»

التحرير

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قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن «كشك» قطر قرر أن يصبح دولة على حساب جيرانه العرب، متابعًا: «المقامر تميم بن حمد يستغل دم الغلابة من آسيا لبناء بنية تحتية لمونديال 2022، والتي تستضيفه بلاده».

أضاف رشدي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أن «قطر اللي بتعايرنا أن فيها الجزيرة بتاعت الرأي والرأي الآخر، مفيهاش مكان لصحفي حرّ يقدر يقوم بعمله دون قيود ولا تدخل».

تابع: «كل شيء في قطر إمارة تميم خال من الشرف، الجزيرة ومواقع الإخوان الممولة من قطر لا تجرؤ على الكلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في إمارة اللاشرف، والإخوان والقرضاوي بيوصفوا حكام قطر أنهم حماة الدين».

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واصل: «العمال الآسيويين وبعض الأفارقة يواجهون انتهاكات ومصادرة جوازات سفرهم وفقًا لهيومن رايتس ووتش، والجزيرة تصف المنظمة بالمشبوهة حينمت هاجمت قطر، ولما كانت بتهاجم أو كانت قطر بتعمل حفلة».

أكد أن «السفارة الأمريكية في قطر فضحت الدوحة وأكدت أنها تستجلب عاملات نساء آسيويات لإجبارهن في العمل كخادمات للجنس».

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التحرير

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