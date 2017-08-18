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2000 أسرة مهددة بالموت بسبب أسلاك الضغط.. ومسؤول: محدش اشتكى (صور)

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التحرير

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"بقينا نخاف ننام عشان منصحاش على كارثة".. بهذه العبارة بدأ أهالي قرية "قبريط"، التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، حديثهم عن معاناتهم من انتشار أسلاك التيار العالي فوق أسطح منازلهم مباشرة وأحيانا ملاصقة للنوافذ.

القرية التي تسكنها 2000 أسرة، أي أكثر من 10 آلاف نسمة، أوضح أهلها أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة الكهرباء التابعين لها، وكذلك مجلس المدينة، حتى يتحرك المسؤولين لإنقاذهم من هذه الكارثة، إلا أن أحدا لم ينظر إلى شكواهم.

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قال حسن السقا، أحد الأهالي: "طالبنا المسؤولين أكثر من مرة بمعالجة مشكلة اقتراب أسلاك الضغط العالي من مستويات المنازل والحدائق، التي تعد تهديدا لحياة المواطنين لما ينتج عنها من حرائق وصعق للأهالي بالكهرباء"، مشيرا إلى وقوع عدد من الحوادث بسبب قرب هذه الأسلاك، لكن لم يستجب أحد.

وذكر أسامة مصطفى، مزارع، أن أسلاك الضغط العالي أوقفت العديد من أنشطة البيع والشراء داخل المحال التجارية، بجانب عدم قدرة المواطن العادي على التفرفة بين الأبراج ذات الجهد العالي أو المتوسط أو فائق الجهد، ما يشكل خطورة أكبر على حياتهم.

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وأوضح السيد إبراهيم، أحد السكان، أنهم يعيشون حالة من الرعب والفزع، بعد أن لقي أحد السكان مصرعه، صعقا بالكهرباء في أثناء مروره بجوار برج للضغط العالي وسط منطقة زراعية، ولم يتمكن أحد من إسعافه ففارق الحياة في الحال.

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وناشد محمد نصار، مدرس، المسؤولين للتدخل وإنقاذهم من أسلاك الضغط العالي، التي تنذر بانتشار الحرائق.

أما هدى السيد، ربة منزل، أوضحت أن ما يقرب من نصف المنطقة بها أعمدة تخرج منها أسلاك عارية دون عازل، وأكثر من شخص تعرض للصعق الكهربائي دون حتى أن يقترب من هذه الأعمدة، مضيفة أن هناك أسلاك كهربائية تخرج من أعمدة الشارع ومن المحولات ويخرج منها شرر، ورغم محاولتهم الاتصال أكثر من مرة بالنجدة والمسؤولين، إلا أنه لم يستجب أحد لتلك الاستغاثات.

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من جانبه، أكد عاصم القطان، رئيس شركة الكهرباء بكفر الشيخ، لـ"التحرير"، أنه لا يعلم بهذه المشكلة، قائلا: "محدش اشتكي".

وطالب القطان، الأهالى بالتقدم بشكاوى رسمية للشركة لفحص الأمر، مضيفا أنه سيتم معاينة مناطق الضغط العالي تمهيدا لاستبدالها بكابل كهرباء، ومن ثم عرضها على المحافظ لرفع أعمدة الضغط العالي من فوق المنازل.

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التحرير

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