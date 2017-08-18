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جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

جهود لانتشال جثمان سائق سقط بسيارته في القناة ببورسعيد (صور)

09:19 م الجمعة 18 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تتواصل جهود محاولة انتشال جثمان سائق أجرة سقط بسيارته، مساء اليوم الجمعة، في المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.

ووصل منطقة مرفق معديات الرسوة اثنين من غطاسي هيئة قناة السويس وونش، لانتشال جثة السائق وسيارته، كما تواجد بالمنطقة عدد من قيادات مديرية الأمن وسيارات الإسعاف لمتابعة الموقف.

​وأكد مصدر أمني مطلع أن سيارة أجرة اندفعت مسرعة وداخلها سائقها نحو مرسى مرفق معديات منطقة الرسوة الواصلة بين ضفتي المجرى الملاحي للقناة وسقطت في المياه.

ورجح المصدر أن يكون الحادث محاولة انتحار، خاصة بعدما اكتشف غطاسي هيئة قناة السويس أن السائق كان يضع حزام الأمان، وأغلق زجاج السيارة بالكامل، وهو ما يعيق عملية انتشال جثمانه إلى الآن.

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