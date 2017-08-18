حماس تختتم مخيماتها الصيفية للتدريب العسكري في قطاع غزة

غزة - (أ ف ب):

أقامت حركة حماس، الجمعة، حفلا ختاميا لالف تلميذ شاركوا في مخيماتها الصيفية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن خطة الحركة لاعداد جيل لـ"تحرير فلسطين".

وقال اشرف ابو زايد، مسؤول العمل الجماهيري في حماس لوكالة فرانس برس ان "تشكيلات فرسان فلسطين تاتي في اطار الاعداد والاستعداد لتحرير فلسطين، نحن نحاول استثمار الجيل الناشئ وتوجيهه نحو مشروع التحرير".

وتتراوح اعمار الفتية الذين شاركوا في هذا المخيم بخان يونس بين 15 و18عاما، حيث تركز التدريب الذي استمر اسبوعا على التمارين الرياضية والاداء العسكري، بحسب المصدر نفسه.

واضاف ابو زايد "سنستمر معهم (المشاركون) لمدة ستة اشهر ليكونوا مهيئين للانخراط في صفوف وتشكيلات العمل الميداني".

وبحسب مشاركين فان المخيم اشتمل على تدريبات ومهارات عسكرية ورماية بالذخيرة الحية والمهارات الكشفية والمواعظ الى جانب تدريب في الدفاع المدني والاسعافات الاولية.

وشارك نحو 120 الف فتى وطفل، من الجنسين، في مخيمات حماس الصيفية التي اقامتها في كافة مناطق القطاع لهذا العام، الا انها لم تختتمها باحتفال مركزي على غرار الاعوام الماضية.

واعتادت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات على اقامة مخيمات صيفية للتلاميذ خلال العطلة المدرسية تتخللها تدريبات رياضية وعسكرية وتثقيفية وترفيهية وكشفية وتعليم للقران الكريم.