الحلقة "15" من "حاميها حراميها": "نضال" يتوصل إلى معلومات للقبض على "درغام"

كتب : محمد صبري الأربعاء 24-07-2013 23:29

دارت أحداث الحلقة (15) من "حاميها حراميها" حول شخصية المحامي (فطين) الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل متمثلا في حاميها، وعلى الجهة الأخرى حراميها (ميشو) القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين.

في حلقة اليوم، يتوصل "نضال" إلى معلومات تساعد في القبض على "درغام" وعصابته، ويخبر "فطين" بها.

يذهب "نضال" و"فطين" متنكرين إلى العزبة القبلية، حيث يوجد "دهشوري الحلو" الذي يتعاون مع "درغام". وهناك يحاولان البحث عنه للحصول على المعلومات. ويقابلان "الكبير" الذي يقرر مساعدتهما بعد أن يعرف أن "نضال" ضابط شرطة.

يحاول "عادل" وهو ضابط شرطة أن يبتز "الخولي" للحصول على بعض المال، بعد أن يخبر "الخولي" أنه على علم بكل العمليات المشبوهة التي يقوم بها. يلجأ "الخولي" إلى "ميشو" و"التركي" للقضاء على الضابط. وعندها يبدأ "ميشو" فرض شروطه على "الخولي".

يذهب "ميشو" إلى عم "فتحي" للاطمئنان على صحته بعد مرضه وذهابه إلى المستشفى.

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، والبطولة لسامح حسين، وعايدة رياض، وإنجي وجدان ومي كساب.