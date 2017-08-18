رئيس الوزراء التونسي يقبل استقالة وزير الإستثمار

تونس - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنه قبل الاستقالة التي تقدم بها له وزير الإستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي من الوزارتين.

وأضاف الشاهد، في تصريح صحفي مساء اليوم، أنه كلف الوزير المستقيل عبد الكافي بمواصلة تسيير أعمال الوزارتين إلى حين إيجاد بديل.

وكان الوزير فاضل عبد الكافي صرح بأنه قدم صباح اليوم الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقالته من الوزارتين، موضحاً أنه قرر الإستقالة لأنه سيمثل يوم 4 سبتمبر القادم أمام القضاء على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة ، وتتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا.

وكان عبد الكافي قدم يوم 10 أغسطس الحالي اعتراضا على حكم ضده في هذه القضية يقضي بسجنه وتغريمه بمبلغ مليون و800 ألف دينار.