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الفيضانات تودي بحياة 82 شخصا في بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

الفيضانات تودي بحياة 82 شخصا في بنجلاديش

08:51 م الجمعة 18 أغسطس 2017

الفيضانات تودي بحياة 82 شخصا في بنجلاديش

غمرت الفيضانات الموسمية اكثر من ثلثي مساحة الدولة

دكا - (د ب أ)
قال مسؤولون اليوم الجمعة إن اكثر من 5 ملايين شخص تقطعت بهم السبل فى بنجلاديش، حيث غمرت الفيضانات الموسمية اكثر من ثلثي مساحة الدولة الواقعة في جنوب اسيا، واسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا.

وقال مسؤول إدارة الكوارث المأمون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن العديد من الضحايا غرقوا في حين توفي آخرون بسبب لدغات ثعابين وصدمات كهربائية.

واضاف المأمون أن 27 من أصل 64 من المناطق الادارية التي تمثل أكثر من 35 % من مساحة اليابسة قد غمرتها المياه بسبب تزايد حدة الفيضانات الناجمة عن الامطار بشكل خطير الاسبوع الماضى.

وأشار إلى أن العديد من المساكن والأراضي الزراعية فى المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية قد غرقت بسبب اندفاع المياه من الانهار في الهند المجاورة.

وأوضح أن عدد ضحايا الفيضانات يبلغ 14.5 مليون شخص.

وقال إن أكثر من 650 الف هكتار من الأراضي الزراعية، قد غمرتها المياه، وفقا لما ذكره تقرير أولى قدمته ادارة الارشاد الزراعي الحكومية.

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