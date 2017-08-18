أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل ترفض تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل ترفض تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية

08:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ميركل ترفض تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)رفضت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة قاطعة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية.وقالت ميركل مساء اليوم الجمعة خلال ظهور انتخابي لها بمدينة هيرفورد الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد: "لن نسمح لأحد بما في ذلك الرئيس أردوغان بأن يذكرنا بأن مواطنينا الألمان أيا كانت أصولهم ، وبما في ذلك أصحاب الأصول التركية، لهم حق الاقتراع الحر".وأضافت ميركل قائلة: "ونحن نرفض كل نوع من التدخل في تكوين الرأي لدينا".كان أردوغان دعا الألمان من أصول تركية إلى عدم التصويت لصالح الأحزاب الألمانية الكبرى كالاشتراكيين والمسيحيين والخضر عند إجراء الانتخابات البرلمانية في المانيا يوم الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل، واصفا هذه الأحزاب بأنها "أعداء ألمانيا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أردوغان يدعو "الأتراك الألمان" للتصويت ضد ميركل وبرلين تصف تصريحاته

    أخبار

  • برلين تندد بتدخل أردوغان في الحملة الانتخابية الألمانية

    أخبار

  • ميركل تفتتح بيتا عاما للحملات الانتخابية

    أخبار

  • محكمة ألمانية تبت في حبس تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب

    أخبار

إعلان

749993a0c5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

"البديل الألماني" يطالب بالاعتراف بالقرم كجزء من روسيا

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

لا تهمل قشر البيض بعد الآن.. تعرف على فوائده العلاجية للبشرة والشعر

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

وزير القوى العاملة: ننتظر انتهاء البرلمان من قانوني العمل والتنظيمات النقابية أكتوبر المقبل

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد

الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد