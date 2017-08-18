ميركل ترفض تدخل أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية 08:49 م الجمعة 18 أغسطس 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)رفضت اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصورة قاطعة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية الألمانية.وقالت ميركل مساء اليوم الجمعة خلال ظهور انتخابي لها بمدينة هيرفورد الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد: "لن نسمح لأحد بما في ذلك الرئيس أردوغان بأن يذكرنا بأن مواطنينا الألمان أيا كانت أصولهم ، وبما في ذلك أصحاب الأصول التركية، لهم حق الاقتراع الحر".وأضافت ميركل قائلة: "ونحن نرفض كل نوع من التدخل في تكوين الرأي لدينا".كان أردوغان دعا الألمان من أصول تركية إلى عدم التصويت لصالح الأحزاب الألمانية الكبرى كالاشتراكيين والمسيحيين والخضر عند إجراء الانتخابات البرلمانية في المانيا يوم الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل، واصفا هذه الأحزاب بأنها "أعداء ألمانيا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

أردوغان يدعو "الأتراك الألمان" للتصويت ضد ميركل وبرلين تصف تصريحاته

برلين تندد بتدخل أردوغان في الحملة الانتخابية الألمانية

ميركل تفتتح بيتا عاما للحملات الانتخابية

محكمة ألمانية تبت في حبس تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب

إعلان

إعلان