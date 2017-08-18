العاهل الأردني لملك إسبانيا: نقف إلى جانبكم

عمان - (أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، وقوف الأردن إلى جانب إسبانيا في محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره، ويتنافى مع مبادئ الأديان السماوية والقيم الإنسانية السامية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله الثاني أعرب ، خلال الاتصال، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي البشع والجبان الذي وقع أمس وسط مدينة برشلونة وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وعبر العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.