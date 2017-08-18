الجمعية التأسيسية بفنزويلا تنزع السلطة عن البرلمان "المعارض"

كاراكاس - (د ب أ)

تواجه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا نزع سلطاتها بموجب مرسوم أقرته اليوم الجمعة الجمعية التأسيسية الجديدة وهي كيان على صلات وثيقة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وينقل المرسوم كل سلطات المجلس التشريعي إلى الجمعية التأسيسية.

ويقف مادورو الذي تتراجع شعبيته وكذلك الاقتصاد الفنزويلي على خلاف مع البرلمان منذ أن سيطرت عليه المعارضة وسعى بالفعل إلى تهميشه في العديد من المرات، وأدى ذلك إلى اتهامه بالديكتاتورية.

كانت المعارضة قاطعت الانتخابات التي دعا إليها مادورو الشهر الماضي من أجل اختيار أعضاء الجمعية الجديدة وشابتها اتهامات بالتزوير.

ومعظم أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة وعددهم 545 من الموالين لمادورو. وقال العديد من الدول قبل خطوة اليوم الجمعة إنها لاتعترف بالجمعية التأسيسية.