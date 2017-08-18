وكالة الفضاء الروسية تنفي تعاونها مع كوريا الشمالية

موسكو - (أ ش أ):

نفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، الجمعة، تعاونها مع كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا الصواريخ.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيان أصدرته وكالة الفضاء الروسية أن روسكوسموس والهيئات التابعة لها لا تتعاون مع كوريا الشمالية، حيث أنها في إطار نشاطها تنفذ بدقة بنود القانون الروسي والقوانين الدولية المعنية بعدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكدت وكالة الفضاء أنها تنفذ بصرامة البنود والقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

وكانت أوكرانيا قد نفت أيضا قيامها بإمداد كوريا الشمالية بأية أسلحة أو تكنولوجيا خاصة بالصواريخ الباليسية، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية تتهم أوكرانيا بإمداد كوريا الشمالية بتكنولوجيا خاصة بالصواريخ الباليستية.