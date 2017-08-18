"حكماء المسلمين": قرار الملك سلمان باستضافة الحجاج القطريين "حكيم"

كتب- محمود مصطفى:

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن تقديره لقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة الحجاج القطريين وتحمل نفقاتهم.

وأشاد مجلس حكماء المسلمين في بيان له الجمعة، بما وصفه بالقرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يأتي في إطار الحرص على وحدة الشعوب العربية والحفاظ على وشائجِ الإخوة بينهم، واتساقا مع مكانة المملكة العربية السعودية ودورها التاريخي في خدمة حجاج بيت الله الحرام على اختلاف جنسياتهم.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره لهذا القرار الذي يعبر عن الإخوة العربية والإسلامية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء وأن يوحد كلمتها ويجمع شملها خاصة في ظل ما تشهده هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة والأوطان.