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الحلقة (14) من مسلسل "عطر الجنة": مها تبحث عن حبيبها القديم

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الحلقة (14) من مسلسل "عطر الجنة": مها تبحث عن حبيبها القديم الحلقة (14) من مسلسل "عطر الجنة": مها تبحث عن حبيبها القديم

كتب : ندى سامي الأربعاء 24-07-2013 23:38

دارت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "عطر الجنة" حول رجوع هند وبدر من السفر، بسسب مرض هند ما اضطرهما للرجوع. ذهبت هند لتمكث عند أهلها، وتذكر بدر مها زوجته الثانية فقرر الذهاب إليها، وعندما ذهب إليها فعلا، وجدها تكتب في مذكراتها وعندما طلب أن يصطحبها معه منعته بالقوة ما جعل بدر يتشاجر معها ويشك فيها.

قررت مها أن تبحث عن حبيبها القديم التي تركته بسبب بدر، وعلمت أنه يذهب إلى طبيب نفسي، ويعاني من أزمة شديدة، بسبب تركها له، وأخذت تبعث له رسائل لكي تعتذر له عما فعلته به، وتشتكي له مما فعله بدر وزواجه بابنه عمه، فتحسنت حالته.

طلبت منال من مروة مبلغ من المال لكي تعطيه لخليفة ليدفعها للمحامي، بينما رفض خليفة وبشدة أن يأخذ تلك الأموال، وأكد لها يوسف أنه باع سيارته وسدد المبلغ المطلوب، واعتذر لمنال عمّا بدر من أخيه غيث، وأخبرها أنه يتهمه هو وأبيه بحرق شركته للانتقام منه.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

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