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مدير الوعي الأثري بـ"الجمالية": قصر المانسترلي يستضيف 50 فنانا تشكيليا غدًا

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مصراوي Masrawy

مدير الوعي الأثري بـ"الجمالية": قصر المانسترلي يستضيف 50 فنانا تشكيليا غدًا

08:30 م الجمعة 18 أغسطس 2017

قصر المانسترلي

كتبت- نسمة فرج:يستضيف قصر المانسترلي، غدًا السبت 50 فنانا تشكيلياً، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من برنامج فناني القصور الذي تنظمه إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار.وأوضح محمد خليل، مدير عام إدارة الوعي الأثري بمنطقة الجماليةـ في تصريح اليوم ـ أن البرنامج كان قد بدأ فعالياته في مارس الماضي واستقبل مجموعة مختلفة من المصورين والرسامين الذين قاموا بزيارة وإقامة ورش عمل فنية في مختلف المناطق الأثرية ومنها ركن فاروق بحلوان وقصر السكاكيني وقصر الأمير محمد علي بالمنيل ، ويختتم فعالياته بقصر المانسترلي.من جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال مدير عام ادارة التنمية الثقافية بالوزارة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلي جذب شريحة جديدة من المجتمع للإهتمام بالآثار وتنمية الوعي الأثري لديهم وملائمة احتياجات واهتمامات الجمهور.وأضافت رشا كمال، أن البرنامج يتضمن جولات إرشادية داخل القصر وورش عمل فنية إستعدادا لجمع مجموعة من الأعمال الفنية لإقامة معرض فني يلقي الضوء على جمال القصور الأثرية ويروج لزيارتها.

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