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سر "ذراعين" قادا المباحث لكشف لغز "جثة الـ7 أجزاء" في الوراق

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مصراوي Masrawy

سر "ذراعين" قادا المباحث لكشف لغز "جثة الـ7 أجزاء" في الوراق

08:32 م الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفية

 

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات حل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى 7 أجزاء عُثر على 5 أجزاء منها في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، وبعد قرابة 6 ساعات على جزأين آخرين من الجثة بجوار محطة مترو المنيب.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه بفحص بلاغات التغيب بأقسام الشرطة الواقعة بقطاع شمال الجيزة خلال الفترة الماضية، تبين وجود بلاغ بتغيب سائق في ظروف غامضة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن السائق الثلاثيني المبلغ بتغيبه كانت له خلافات عدة، لكن الشيء الأبرز كان تعدد علاقاته النسائية، حسب مشاهدات وأقوال شهود عيان.

واتجهت جهود المباحث لفرضية وجود شبهة جنائية وأنه تعرض لجريمة قتل، خاصة أن الضحية كان سيء السمعة، واعتاد إقامة علاقة غير شرعية مع السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.

ولفت المصدر إلى أن المعلومات التي تم جمعها من خلال المصادر السرية، أكدت أن علاقة عاطفية نشأت بين السائق وموظفة بإحدى المدارس الخاصة، تطورت إلى تردد الأخيرة على منزله.

وأشار المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن السائق حاول الحصول على مبلغ مالي من الموظفة لكنها رفضت، فأخبرها أنه يمتلك مقطع لها في أوضاع مخلة، وهددها بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها للتخطيط لقتله خوفًا من الفضيحة، واتفقت مع 3 أشخاص لاستدراجه وقتله.

وشدد المصدر على أن الفحص وتقرير الصفة التشريحية أثبت وجود تطابق بين أوصاف المجني عليه والجزء العلوي الذي عُثر عليه بمنطقة الوراق "الذراعين متطابقين تمامًا"، موضحًا أنه عُثر على علامة مميزة بأحدهما مثبتة بأوصافه، أكدت أن ذلك الجزء يخص جثته، هذا فضلا على وجود علامة تدل على قطع العضو الذكري في الساق الذي تم العثور عليها وتخُص المجني عليه، وفقًا للمصدر.

 

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مصراوي Masrawy

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