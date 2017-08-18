حل لغز "جثة الوراق".. سيدة قتلته وقطعته 7 أجزاء خوفًا من الفضيحة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن رجال البحث الجنائي نجحوا في حل لغز العثور على جثة شخص مُقطعة إلى 7 أجزاء بمنطقة الوراق منذ 11 يومًا.

وفي وقت سابق، عثرت قوات الأمن على جثة مقطعة إلى 7 أجزاء، تم العثور على 5 أجزاء منها في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق، وبعد قرابة 6 ساعات عثرت القوات على جزأين آخرين من الجثة بجوار محطة مترو المنيب، وهي لذات الشخص بدون "رأس".

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الجثة لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 32 عامًا، مُبلغ بتغيبه منذ شهر تقريبًا في ظروف غامضة، لافتًا إلى أن التحريات أكدت وجود شبهة جنائية وراء قتله.

وبحسب المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، فإن المجني عليه كان سيء السمعة، واعتاد إقامة علاقات غير شرعية مع السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب، مشيرًا إلى أن علاقة عاطفية نشأت بين السائق وموظفة بإحدى المدارس الخاصة، تطورت إلى تردد الأخيرة على منزله، وممارسة الرذيلة معه.

وأشار المصدر، إلى أن السائق حاول الحصول على مبلغ مالي من الموظفة لكنها رفضت، فهددها بمقطع فيديو لها في أوضاع مخلة، مؤكدًا لها أنه في حال عدم الحصول على المال سينشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر، أن المتهمة اتفقت مع 3 أشخاص على الخطة، حيث تم استدراجه وقتله وتقطيعه 7 أجزاء بمساعدة 3 متهمين آخرين، والتخلص من جثته في أكثر من مكان. وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمة وشركائها الذين أقروا بارتكاب الجريمة بتخطيط من السيدة.