أزهري: تجوز الأضحية بالعصافير.. وآخر: سيدنا بلال ضحى بـ«ديك» (فيديو)

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سادت حالة من الجدل بين دعاة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الجمعة، حول حكم الأضحية بالطيور، في عيد الأضحى.

وقال الشيخ رمضان عفيفي، الداعية الأزهري، إنه يجوز الأضحية بالطيور، مستشهدًا بذبح الصحابي بلال بن رباح، مؤذن الرسول، ديكًا، والتضحية بلحمه لفقراء المسلمين، وذلك في مذهب الظاهرية ونصره الإمام بن حزم، والذي أجاز التضحية بالبط والأوز حتى العصافير.

وأشار إلى أن سيدنا عبد الله بن عباس، كان يرسل غلامه لشراء بدرهمين لحم، ويرسله بها إلى الفقراء، ويقول لهم هذه أضحيته، مشدّدًا على أن الأساس في نسك الأضاحي هو التقرب إلى الله.

واختلف معه الشيخ رمضان عبد المعز، قائلًا: «الأئمة الأربعة اتفقوا أنه لا يجوز الأضحية إلا ببهيمة الأنعام، وهي البقر والإبل والماعز والضأن»، لافتًا إلى أن الأساس في الأضحية لها نسك لا تخرج عنها، وما فعله بلال بن رباح اجتهاد مردود عليه، موضحًا أنه يمكن التقرب إلى الله بركعتين صلاة، أو التصدق بقدر من المال.

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ورأى الشيخ علي محفوظ، الداعية الأزهري، أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجوز، لكن سيدنا عبد الله ابن عباس قال إنه يجوز التضحية بالديك، لافتًا إلى أن الشيخ الباجوري أكد أنه محبب التضحية بالطيور تقربًا لله.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز عند جمهور الفقهاء، الأضحية بالطيور، لافتًا إلى أن النبي، ضحى بكبشين أملحين، وقال: (خذوا عني مناسككم)، وبالتالي فكل ما تردد عن الأضاحي بالطيور، اجتهادات فقهية، أساسها التقرب إلى الله، ولا علاقة لها بنسك الأضاحي.