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نقيب الصحفيين: ننتظر زيارة وزير الداخلية قريبا

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نقيب الصحفيين: ننتظر زيارة وزير الداخلية قريبا نقيب الصحفيين: ننتظر زيارة وزير الداخلية قريبا

التحرير

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قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم الجمعة، إنه يجب وضع حلول لوقف نزيف وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه غير مطروح الاستغناء عن أي من العاملين بمؤسسة «الأهرام»، مشيرًا إلى سعيه لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وأكد أن مشكلة المؤسسة الأساسية في توفير مستلزمات التشغيل، داعيًا  إلى توجيه الدعم في هذا الشأن.

أضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، «لا يوجد انقسام داخل مجلس النقابة، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر، يجب أن تُطبق الأقلية الديمقراطية على نفسها بالموافقة على رأي الأغلبية»، موضحًا أنه ليس لدى النقابة أي خلافات مع مؤسسات الدولة، وبين أنه ينتظر زيارة من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إلى مقر النقابة، قريبًا.

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وأكد أن النقابة جزء من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تعيش بمعزلِ عن الحكومة، لافتًا إلى أنه سيجتمع الأحد المقبل، مع رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، لعرض أفكار طابع الدمغة ومشروع قانون النقابة لمناقشتهم الدورة المقبلة.

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التحرير

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