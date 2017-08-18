رئيس القابضة للغزل والنسيج: «مفيش شغل يبقى مفيش مرتبات»

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قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مطالب العمال المعتصمون غير مشروعة، لافتًا إلى أن الإضراب لن يحل الأزمة، موضحًا أن الشركة تخسر يوميًا 3 مليون جنيه، مشيرًا إلى بعض عملاء الشركة في الخارج سيقدمون دعاوى قضائية ضدها بعد التهديد بإلغاء العقود.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «العلاوات الاستثنائية لا تسري على قطاع الأعمال العام»، مستكملًا: «الشركة تخسر يوميًا، والعمال من سيدفعون الثمن، الوضع خطر للغاية، ليس هناك إنتاج وبالتالي لن تُصرف الحوافز المتعلقة بالإنتاج والتصدير».

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وتابع، «الفلوس مرتبطة بالعمل، وطالما مفيش عمل يبقى مفيش صرف، الشركة بدون موارد بقالها أسبوعين، هنجيب منين مرتبات؟، وبالتالي مش هيبقى في مرتبات، الموقف خطير، والإضراب مش هيلوي ذراعنا، هذا ليس الوقت المناسب لذلك».