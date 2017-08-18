أبناء فنانين تعرضوا لـ«حوادث سير».. أحدهم نجى بأعجوبة وآخر فارق الحياة

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روي الفنان محمد الصاوي تفاصيل رحيل نجله جراء حادث سير خلال لقائه في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على قناة "cbc"، قائلا: "أنا كان لي ابن اسمه إبراهيم وتوفي بعد تخرجه في الجامعة على طول".

وتابع: "كان عنده 22 سنة، وتجربة قاسية جدا، كان خريج هندسة، دخل في الرصيف، وبنتي سمت حفيدي على اسم إبراهيم".

نجل الفنان محمد الصاوي لم يكن الأول فعدد كبير من أبناء الفنانين تعرضوا لحوادث سير، منهم من نجي بأعجوبة أو فارق الحياة، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالي.

«نجل» مها أحمد

كاد أن يودي حادث سير بحياة نجل الفنانة مها أحمد ومجدي كامل بعدما تعرضت سيارته للتحطم، بعد تصادمه مع سيارتين مسرعتين على إحدى الطرق بالقاهرة، إلا أن العناية الإلهية أنقذته بأعجوبة.

ونشرت والدته الفنانة مها أحمد، صورا لسيارته عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت: "قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ربنا نجى ابني من حادث بشع على المحور، الغريبة إن العربيتين اللي خبطوه جريوا وﻻ حتى وقفوا يشوفوا إيه اللي حصل، الأغرب عدم وجود ظباط وﻻ لجان زي ما كنت قبل كده بتلطع بالساعات بسبب اللجنة، بجد شعب بقى غريب".

نجل سعد الصغير

لم يمر وقت طويل على حالة الجدل الكبيرة التى أثيرت حول محمود نجل الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير بعد نشر صورة له مع سيارته الفارهة، وأعتقد البعض بأنها تساوي 4 ملايين جنيه، ليفاجئ الجميع بتعرضه لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته بالكامل.

وشارك نجل المطرب الشعبي، وهو لاعب في بتروجيت، صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه سيارته الفارهة بعد أن تهشمت بسبب الحادث، وعلق: "الصحافة الحلوة فين بقا، العربية اللي بتقولوا بـ4 ملايين عملت حادثة، علشان بس الكلام وخلاص، علشان متعرفوش أي حاجة ولا تفهمو أي حاجة، أكيد قصدي على اللي مش بيعرفوا يكتبوا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل".

وتابع: "بس العين فعلا وحشة وحشة يا جماعة، علشان ننجح في حياتنا والله لو كل واحد ركز معا نفسه بس هنبقا أحسن بلد في العالم وأحسن ناس والله، الحمد لله على كل شيء".

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«نجل» نهال عنبر

نجا الفنان حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، من الموت في حادث سير، في أثناء توجهه لحفل الفنان عمرو دياب، في بورتو مارينا، وتعرضت سيارته إلى كسر في الاكصدام الخلفي.

«نجل» ناهد فريد شوقي

رحل فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وحفيد وحش الشاشة فريد شوقي، في حادث سير تعرض له على طريق السويس.

يذكر أن فريد المرشدي سبق له الزواج من الفنانة داليا البحيري والفنانة سوسن بدر، لكن الزواج لم يستمرطويلا.







«نجل» على الحجار

كاد حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بمنطقة النزهة، أن ينهي حياة إبراهيم، نجل المطرب علي الحجار، إثر اصطدام الموتوسيكل الخاص به بسيارة ملاكي بمنطقة النزهة.

تم نقل "إبراهيم" إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد إصابته بكدمات وسحجات بكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء علاء الدجوي، مدير مرور القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.