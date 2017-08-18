أخبار عاجلة

قبل السفر.. 6 أمور تأكد من سلامتها في سيارتك -
مواطنون عن دخول "التوك توك" الزمالك "هتبقي بيئة" -
ضبط شبكة لممارسة الدعارة لكبار السن في الغربية -
تصدير 17 ألف طن رمل زجاجي وسماد من ميناء دمياط -
بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة -
موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة -
مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية -
محافظ الوادى الجديد يطالب بترخيص "ثلاجات البلح الخاصة" -
إغلاق 14 مقهى وكافيه بملوي في المنيا -
ضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر إسبانية: اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصادر إسبانية: اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي

08:18 م الجمعة 18 أغسطس 2017

مصادر إسبانية: اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي

مطار برشلونة الدولي

مدريد - (أ ش أ)

ذكرت مصادر محلية إسبانية أن حريقا ضخما اندلع داخل مطار برشلونة الدولي "إيل برات" بالقرب من مستودع على أرض المطار.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

يأتي الحريق غداة سقوط عشرات القتلى والجرحى في عملية دهس إرهابية وسط مدينة برشلونة، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منفذو هجومي برشلونة وكامبريلس منتميان لنفس الخلية الإرهابية

    أخبار

  • الدفاع الروسية: فصيل سوري معارض ينضم للهدنة

    أخبار

  • رئيس وزراء إيطاليا يعلن اسمي إيطاليين لقيا مصرعهما في هجوم برشلونة

    أخبار

  • المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي: سنشارك في معركة تلعفر بـ20 ألف

    أخبار

إعلان

1a7ef68d13.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​