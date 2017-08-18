مصادر إسبانية: اندلاع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي

مدريد - (أ ش أ)

ذكرت مصادر محلية إسبانية أن حريقا ضخما اندلع داخل مطار برشلونة الدولي "إيل برات" بالقرب من مستودع على أرض المطار.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

يأتي الحريق غداة سقوط عشرات القتلى والجرحى في عملية دهس إرهابية وسط مدينة برشلونة، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.