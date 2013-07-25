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الحلقة 15 من "توالي الليل": بسام يبدأ في الانتقام من يوسف

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الحلقة 15 من "توالي الليل": بسام يبدأ في الانتقام من يوسف الحلقة 15 من "توالي الليل": بسام يبدأ في الانتقام من يوسف

كتب : محمد صبري الأربعاء 24-07-2013 23:52

في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "توالي الليل" تخفي الخادمة الطائر الخاص بـ"خليفة" دون علم أحد.

يتحدث "ناصر" مع "بيبي" بخصوص زواجهما وتخبره أن يتحدث مع والدتها ولقائها في المنزل. ويشتري "ناصر" سلسلة لـ"بيبي".

يستيقظ "يوسف" فيجد نفسه في مكان ناءٍ بمفرده.. حتى يأتي "بسام" ويفيقه وينهال عليه بالضرب، ويمرّغ رأسه بالتراب ويذكره بما كان يفعله به من إهانة وضرب في الماضي. ويخبره بأن لديه أدلة تدينه وتزج به في السجن.

تقابل "سعاد" الدكتور "سمير" الذي يخبرها بأنه أنهى أوراق الحجر على "خليفة" ويبقى الاستعانة بالمحامي لإنهاء القضية. وتفكر "سعاد" بالاعتماد على "ناصر" في تلك القضية.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، وأسمهان توفيق، وحمد العماني، وهبة الدري، وصمود، وحمد أشكناني، وعبير الجندي، ونور، وعبدالله الطراروة، وغدير صقر.

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