ننشر استعدادت تموين الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلافي الأزمات المحتملة خلال العيد والمتعلقة بتوافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالتزامن مع زيادة عدد زائري الإسكندرية.

وقال عبد الرحمن، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه تقرر تشغيل المخابز طوال أيام العيد، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الحصص اللازمة لكل مخبز لضمان استمرار العمل، والتأكد من عدم وجود أعطال بماكينات صرف الخبز.

كما تقرر تشكيل حملات لمتابعة جميع مطاحن الدقيق للتأكد من عدم توقفها دون إذن مسبق، ولضمان إنتاج الدقيق بشكل منتظم وجودة عالية.

وأضاف أنه تقرر تكثيف الرقابة على الأسواق لمراقبة سلع العيد، منها اللحوم بأنواعها، وجميع المواد الغذائية التي تهم المستهلك، والتنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، ومديرية الشؤون الصحية لشن حملات على منافذ البيع، خاصة الموجودة في المناطق الشعبية للتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن الرقابة على السلع الغذائية ستتم بالتوازي مع حملات مراقبة بيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، من خلال متابعة سيارات توزيع البوتاجاز وفقًا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، إضافة إلى ضمان وفرة الوقود بالمنافذ خاصة المحطات المسؤولة عن صرف حصص المخابز.

ولفت إلى أنه سيتم المرور والتفتيش على كل من منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبدالين التموين للتأكد من وفرة السلع التموينية المقررة، واستلام الحصص بالأسعار الرسمية، واتخاذ اللازم في حال وجود مخالفات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لطرح كميات أعداد كبيرة من الماشية الحية وكميات من اللحوم البلدية والمجمدة بشكل يومي وبأسعار مخفضة. ​